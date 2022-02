Oljeprisfall bidrog til nedgang på Oslo Børs

innenriks

Då meldingane kom om at enkelte militærtroppar blir trekte tilbake frå grensa mot Ukraina, og at Russland er klar for å forhandle vidare, gjekk børsane verda over oppover. På Oslo Børs enda det derimot med nedgang.

Oljeprisen fall kraftig gjennom dagen og låg på 92,76 dollar fatet ved stengjetid, ein nedgang på rundt 4 prosent. Den oljetunge Oslo Børs vart dermed trekt ned.

Særleg Equinor-aksjen vart ramma hardt av oljeprisfallet – som var på ikkje mindre enn 6,47 prosent etter ein opptur på rundt 10 prosent berre denne månaden. Aker BP fall med 2,85 prosent.

På andre europeiske børsar var det derimot oppgang, og med unntak av energiaksjane steig det meste. Ifølgje E24 steig Dax i Frankfurt med 1,98 prosent, medan FTSE 100 i London la på seg 0,98 prosent. Også CAC40 i Paris (+1,80), Ibex35 i Madrid (+1,66) og FTSEMIB i Milano (+2,04) steig tysdag.

