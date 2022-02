Noreg forsterkar styrkebidraget i Litauen

innenriks

Eininga vil reise til Litauen raskt, og vere der for ein tidsperiode for tre månader. Det er moglegheit for forlenging, opplyser Enoksen.

– Vi ønskjer å bidra til eit styrkt alliert nærvær i Baltikum for å vise solidaritet med forbundsfellane våre. For vår del blir dette gjort best ved å forsterke det styrkebidraget vi allereie har i Litauen, seier Enoksen.

Bakteppet er den spende tryggingssituasjonen i og rundt Ukraina.

– Vi står i ein svært krevjande tryggingssituasjon i Europa. Den massive russiske oppbygginga rundt Ukraina, og krava til USA og Europa, har endra tryggingssituasjonen i Europa. Dette påverkar òg Noreg, og vi følgjer situasjonen nøye, seier Enoksen.