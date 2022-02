Nesna handla mest på nett i 2021

innenriks

Det viser salsstatistikken for 2021 frå betalingsselskapet Klarna, som blir brukt av 12.000 norske nettbutikkar.

Gjennomsnittsinnbyggjaren i Nesna handla 79 prosent meir på nett enn gjennomsnittet i Noreg.

Deretter følgjer Råde i Viken, som ligg 59 prosent over landsgjennomsnittet, Lærdal i Vestland med 47 prosent over landsgjennomsnittet, og Kvænangen i Troms og Finnmark og Grong i Trøndelag, som begge ligg 45 prosent over landsgjennomsnittet.

Oslo på fylkestoppen

– Den kraftigaste veksten innanfor netthandelen gjennom pandemiperioden har vore i Oslo og Viken. I fjor passerte begge desse for første gong Troms og Finnmark, som tidlegare var fylket der det per innbyggjar vart handla mest på nett, seier marknadsdirektør Thomas Elvestad i Klarna Norge.

– Det kjem ikkje av at innbyggjarane i nord handla mindre på nett, men særleg at innbyggjarane i Oslo netthandla mykje meir enn før, understrekar han.

Oslo er det fylket i Noreg der det vart handla mest på nett i 2021. Der vart det handla 20 prosent meir enn landsgjennomsnittet. Etter Oslo kjem Viken, som ligg 6 prosent over landsgjennomsnittet.

Minst vart det handla i Agder – der folk netthandla 19 prosent mindre enn landsgjennomsnittet.

Ulike varer i ulike fylke

Salsstatistikken viser at det er ulike kategoriar av varer som blir handla på nett i dei ulike fylka.

I Oslo handla innbyggjarane meir mote og klede på nettet enn folk i resten av landet gjorde, medan favorittkategorien i Troms og Finnmark og Trøndelag er sport og fritid.

Hus og hage gjekk til topps i Vestfold og Telemark, medan underhaldning er favoritten i Innlandet.

Statistikken viser òg at det er søndag og måndag som er dei største dagane for netthandel i Noreg. Folk flest handlar på nett utover kvelden, og den klare toppen er rundt klokka 21.

