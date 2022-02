Naturvernarar frå Oslo har reist til skogs for å hindre ulvejakta

innenriks

– Vi vil ikkje sitje heime medan ulv blir skoten, seier leiar Helge Braathen i Naturvernforbundet i Groruddalen til Avisa Oslo.

Fredag førre veke gav Borgarting lagmannsrett klarsignal til at ulvejakta kan starte i fylket. Så langt er 11 dyr skotne av ein kvote på opp mot 28 dyr.

Braathen forklarer at målet er å redde så mange ulv som mogleg, fram til jakta eventuelt blir stansa på ny på grunn av ein anke til Høgsterett.

– Vi er 15–20 stykkjar som køyrde opp hit med fire bilar. Alle har på seg vestar frå Naturvernforbundet i Groruddalen, og vi håpar at det nedskalerer situasjonen. Vi har med oss kaffi og matpakkar og skal gå tur i skogen, seier Braathen om måten dei har tenkt å vere i vegen for jegerane.

Politiet opplyser til avisa at dei veit at det er aktivistar i området, men at dei ikkje vil fjerne dei såframt dei ikkje forstyrrar ro og orden.

Lisensfellingsperioden er i utgangspunktet over tysdag. Regjeringa har varsla at dei er opne for å utvide perioden, men MDG, SV og Venstre har gått saman i eit forslag til Stortinget om å stanse jakta.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) skal tysdag møte svenske styresmakter for å diskutere ei mogleg utviding av ulvejakta.

(©NPK)