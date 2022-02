innenriks

I Innlandet brukte dei 16 prosent fleire legemiddeldosar enn landsgjennomsnittet i 2021. Deretter følgjer innbyggjarane i Nordland og så Viken, viser Legemiddelstatistikken for 2021.

Befolkninga i Oslo bruker færrast legemiddel. Rogaland, Trøndelag, Vestland og Møre og Romsdal ligg óg på nedste del av lista.

Rekkjefølgja er ikkje overraskande, seier Jostein Soldal i Apotekforeningen.

– Det er ein nær samanheng mellom alder og legemiddelbruk, der dei eldste treng mykje meir legemiddelbehandling enn dei yngre. I Innlandet er meir enn ein av fem innbyggjarar over 65 år, medan berre éin av åtte i Oslo er i denne aldersgruppa, seier han.

Nordland har den nest eldste befolkninga og har nest høgast legemiddelforbruk. I motsett ende har Rogaland den nest yngste befolkninga og bruker òg nest minst legemiddel.

Trøndelag tek plassen over Rogaland, men trønderane skil seg ut frå alderstendensen saman med Viken. Det er like stor andel av innbyggjarar over 65 år, men i Viken bruker dei 14 prosent meir legemiddel enn i Trøndelag.

Det er relativt små forskjellar i kva legemiddel som ligg på topp i forbruk mellom fylka. Det største avviket finn ein i Innlandet, der dei bruker omtrent 40 prosent meir av det kolesterolsenkande legemiddelet atorvastatin enn landsgjennomsnittet.

Fakta legemiddelbruk per fylke

Talet på legemiddeldosar per innbyggjar i fylka i 2021 (prosentvis endring frå 2020 i parentes):

Innlandet: 656 (+1,7)

Nordland: 619 (+4)

Viken: 608 (+5,8)

Vestfold og Telemark: 597 (-1,2)

Agder: 589 (+4)

Troms og Finnmark: 559 (+5)

Møre og Romsdal: 551 (+5)

Vestland: 535 (+4,7)

Trøndelag: 533 (+4,7)

Rogaland: 518 (+5,6)

Oslo: 485 (+5,6)

Noreg: 566 (+4,4)

Tabellen over inneheld alle reseptlegemiddel i det fylket dei er selde.

Kjelde: Apotekforeininga

(©NPK)