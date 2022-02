innenriks

– Eg kan stadfeste at vi i kveld har fått svar frå Statsministerens kontor og Finansdepartementet i saka om utnemninga av Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef, seier leiaren av komiteen, Peter Frølich (H), til NTB.

Han seier det er viktig for han at komiteen no går nøye gjennom svara før dei avgjer kva som skal skje vidare i saka.

– Eg har kalla inn til ekstraordinært møte førstkommande fredag for å diskutere neste steg, seier Frølich.