Krisa i Ukraina: Stoltenberg varsam optimist

– Det er signal frå Moskva om at diplomatiet bør halde fram. Det gir grunn til varsam optimisme, sa Stoltenberg på ein pressekonferanse tysdag.

Bakteppet er at utanriksministeren i Russland, Sergej Lavrov. måndag denne veka rådde president Vladimir Putin til å gi diplomatiet ein sjanse.

– Moglegheitene våre er langt frå uttømde, og samtalane bør absolutt ikkje halde fram i det uendelege, men eg vil foreslå at vi held fram med dei, sa Lavrov.

Ifølgje Stoltenberg har Nato sterk tru på ei politisk løysing.

– Derfor vil vi vurdere om det er mogleg å skape eit rammeverk for meiningsfull dialog med Russland. Vi ønskjer velkommen samtaler i alle format.

Store militære styrkar

Ifølgje Stoltenberg er det likevel for tidleg å seie om det som skjer på bakken, er ei reell nedskalering frå russisk side.

Han meiner Europa står overfor den største tryggingskrisa på fleire tiår.

– Så langt har vi ikkje sett nokon teikn til nedskalering på bakken. Russland har samla ein kampstyrke i og rundt Ukraina som ikkje liknar noko vi har sett sidan den kalde krigen. Alt er no på plass for eit nytt angrep, åtvara Stoltenberg.

Ifølgje overslaga til Nato har Russland meir enn 130.000 soldatar ståande oppmarsjert ved grensa til Ukraina. Styrken inkluderer artilleri, luftforsvar, missil og store mengder støttepersonell.

Dette gjer det ifølgje Stoltenberg mogleg for Russland å gå raskt inn i Ukraina dersom russarane bestemmer seg for det.

– Det vi må sjå, er ei stor og vedvarande tilbaketrekking av styrkar, sa han.

Utan varslingstid

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) deler bekymringa.

– Russland er no i stand til å kunne gå til militært angrep utan varslingstid. Men om dei vil gjere det, er noko heilt anna. Amerikanske utsegner seier jo at det kan forventast eit angrep allereie onsdag. Det kan sjølvsagt ikkje vi stadfeste. Det veit vi ikkje om vil skje. Det er Putin som avgjer om det blir eit angrep, og når det måtte bli, seier han.

Enoksen ser det òg som ei moglegheit at Russland vel å bli ståande endå lenger for å øve meir press på dei vestlege landa.

Han gjer det likevel klart at Nato ikkje kan gå med på kravet frå Putin om at alliansen må lukke døra for Ukraina.

– Det er viktig å vise forhandlingsvilje. Men det er noko det er umogleg å innfri.

