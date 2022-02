Kraftig medlemsvekst for Unio under pandemien

innenriks

I 2021 voks Unio med 8.436 nye medlemmer. Størst auke i talet på medlemmer har Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund hatt, med høvesvis over 4.500 og 2.100 fleire medlemmer, opplyser Unio i ei pressemelding.

Dermed står over 389.217 personar oppførte som medlemmer i arbeidstakarorganisasjonen.

– Dess fleire som er medlemmer i eit fagforbund, dess sterkare blir trepartssamarbeidet. Det er grunnlaget for heile den norske modellen, seier Unio-leiar Ragnhild Lied.

Måndag kunne LO fortelje at forbunda deira har vakse med nesten 30.000 medlemmer dei siste to åra – og at medlemstalet no er 978.338.

(©NPK)