Jehovas vitne kan miste registreringa som trussamfunn

I januar vart det kjent at Statsforvaltaren nektar Jehovas vitne statstilskot for 2021 på grunn av eksklusjonspraksisen deira. Barne- og familiedepartementet har i tillegg bede Statsforvaltaren vurdere om opplysningane som låg til grunn for å ta frå trussamfunnet statstilskotet òg har betydning for registreringa av trussamfunnet, skriv Vårt Land.

– Å ta frå eit trus- og livssynssamfunn registreringa er ei symboltung avgjerd, seier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for trus- og livssynssamfunn (STL) til Vårt Land.

Ho opplyser at trussamfunn kan halde fram aktiviteten sin òg utan registrering, men dei mister ei rekke gode, som moglegheit for å utløyse tilskot, og dessutan vigselrett.

Statsforvaltaren valde i fjor å opprette ei undersøkingssak der dei gjekk gjennom Jehovas vitnes eigne forklaringar og publikasjonar om eksklusjon. «I denne gjennomgangen har Statsforvalteren avdekket flere brudd på trossamfunnsloven», skreiv Statsforvaltaren då det i januar vart kjent at dei nektar Jehovas vitne statstilskot. Statsforvaltaren har ikkje konkludert om Jehovas vitne oppfyller vilkåra for registrering som trussamfunn.

Jehovas vitne har varsla at dei vil anke tilskotsnekten til Barne- og familiedepartementet, og grunngjev det mellom anna med at «deres tro og religiøse praksis fullt ut respekterer andres rettigheter og frihet».

