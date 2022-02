Hjelpeorganisasjon vil ikkje forlate Ukraina

innenriks

Hjelpeorganisasjonen har 350 tilsette i verksemd i Ukraina, i tillegg til mange frivillige.

Frå fleire hald har det vorte sagt at landet kan bli invadert om kort tid, men leiaren for Open Heart, Halvard Hasseløy, seier til Dagen at ingen frå organisasjonen deira har trekt seg tilbake frå dei spente områda i Aust-Ukraina.

– Vi er sjølvsagt spente, men det er ikkje nokon invasjon enno heldigvis. Det er stor spenning over heile landet. Folk er usikre. Folka våre er på plass. Dei synest det er spennande, men stoler på Gud og at det skal gå bra, seier Hasseløy.

Han seier vestlege lands utsegner om snarleg russisk invasjon har ført til at matvareprisane har stige 200–300 prosent på berre nokre dagar, noko som også gjer arbeidet til organisasjonen vanskeleg.

