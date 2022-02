Fylkestinget i Vestfold og Telemark går inn for oppløysing av fylket

innenriks

Vedtaket var venta etter at Arbeidarpartiet laurdag gjekk inn for oppdeling, noko som dermed gav fleirtal for å dele fylket. Partiet valde å binde gruppa, og dermed måtte alle i partiet stemme ja uavhengig av eigen ståstad.

Resten av fleirtalet bestod av SV, Senterpartiet, Raudt, fleirtalet i Framstegspartiet og delar av Høgre.

– Nederlag

Representantar for alle partia heldt innlegg på fylkestingsmøtet i Langesund tysdag.

Sven Tore Løkslid i Arbeidarpartiet sa at det var eit lite nederlag å dele opp dei to fylka.

– Men dette er politikk. Det er ei politisk avgjerd om vi blir splitta opp, sa han. Løkslid fremja forslag frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet, SV og Raudt om å sende søknad om å dele opp fylket.

– Trist

Partia krev også at staten betaler alle kostnadene ved ei deling, og at også Statsforvaltaren for Vestfold og Telemark blir delt.

Fleire meinte avgjerda om oppdeling var trist, blant dei Gunn Marit Helgesen i Høgre.

– Dette er den tristaste dagen min som fylkespolitikar nokosinne, sa Helgesen.

Ho meiner Vestfold og Telemark ville stilt langt sterkare som eit stort, samla fylke enn det dei vil gjere kvar for seg.

Vil koste 80–100 millionar

Vestfold og Telemark må no søkje regjeringa om å få splitte opp fylket innan 1. mars. Regjeringa har sagt at alle som søkjar, vil få søknaden godkjend.

Regjeringa vil kompensere kostnader som er direkte knytte til delingsprosessen, men kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har understreka at dette berre gjeld strengt nødvendige kostnader.

Tidlegare overslag har vist at det vil koste mellom 80 og 100 millionar kroner å splitte opp Vestfold og Telemark, ifølgje NRK.

Frå før er det eit fleirtal i Troms og Finnmark om å sende søknad til regjeringa om å løyse opp fylket, og i Viken går det mot fleirtal for å gå tilbake til Akershus, Buskerud og Østfold. I Innlandet blir det i desse dagar gjennomført ei digital folkerøysting om oppløysing.