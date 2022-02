Demonstrasjonar mot høge straumprisar over heile landet

innenriks

Bodskapen til demonstrantane var klart: Straumprisane i dag er for høge, og derfor vil dei at det skal vere politisk kontroll over kraftbransjen og straumprisane.

Hovudkrava aksjonen stiller er stans i krafteksporten når det er lite vatn i magasina, at Noreg trer ut av EUs energibyrå Acer, og at det blir makspris på straum for hushald og føreseielege prisar for næringslivet.

Det er Industriaksjonen – ei samanslutning av meir enn 50 fagforeiningar – som stod bak demonstrasjonane saman med fleire lokale LO-lag.

Støtte frå fleire hald

Aksjonen har også fått støtte frå SV, Raudt, Bondelaget og delar av Arbeidarpartiet, skriv NRK.

Blant talarane under Oslo-demonstrasjonen var partileiarane Bjørnar Moxnes (R) og Audun Lysbakken (SV).

– Om fleirtalet på Stortinget enno ikkje har skjønt det, så er folk flest landet rundt fullstendig klar over det: Dei høge straumprisane kjem ikkje til Noreg med danskebåten. Dei kjem med kablane. Det må setjast ein makspris på straum til alle kundar i Noreg, sa Raudt-leiaren i talen sin.

Fleire hundre demonstrerte

Cirka 500 personar deltok på demonstrasjonen i hovudstaden, trur politiet. Den starta med samling på Jernbanetorget klokka 17, før demonstrantane gjekk i fakkeltog til Eidsvolls plass framfor Stortinget.

– Det gjekk veldig stille og roleg for seg, fortel operasjonsleiar Line Skott i Oslo politidistrikt.

Det vart også arrangert demonstrasjonar i Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Haugesund, Sauda, Stord, Egersund, Fredrikstad, Porsgrunn, Odda, Gjøvik, Raufoss, Verdal, Sortland, Rana, Elverum, Mosjøen, Etne og Tromsø.

(©NPK)