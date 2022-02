CO2-anlegg i Grenland dyrare og mogleg forseinka

innenriks

Det kjem fram i ein rapport som Olje- og energidepartementet (OED) publiserte tysdag.

Den planlagde oppstarten er i september 2024, men analysen viser at den forventa oppstarten vil bli fire månader forseinka, med mindre det blir sett i verk tiltak.

Den vurderinga er ikkje Norcem samd i. Selskapet meiner risikoen for forseinking er vesentleg mindre enn førespegla i rapporten.

I ei pressemelding opplyser Norcem at sidan nær 90 prosent av bestillingane er plasserte og prisane fastlagde, er risikoen knytt til prosjektet vesentleg redusert.

– Vi er overtydde om at anlegget vil bli teknisk ferdigstilt etter planen, seier Per Brevik, ansvarleg for styresmaktskontakt og løyve i prosjektet.

Når det gjeld transport- og lagerdelen av Langskipprosjektet, Northern Lights, viser rapporten ein kostnadsreduksjon på 500 millionar kroner. Reduksjonen kjem av lågare kostnader ved boringa av brønn nummer to.

– Eg er glad for den gode framdrifta og kostnadsreduksjonen til Northern Lights. Dei rapporterer om stor interesse for kommersiell bruk av lageret. Det viser at CO2-handtering er eit viktig verktøy både for å løyse klimautfordringane og behalde industriarbeidsplassar, seier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Prosjektet i Brevik vil bli det første fullskala karbonfangstanlegget på ein sementfabrikk i verda.

