Store forskjellar etter pandemien er venta å setje preg på lønnsoppgjeret

LO-leiar Peggy Hessen Følsvik beskriv balansen ho og arbeidstakarsida står i. Gjennom to tøffe år har ein sett dei høgaste tala på permitteringar og arbeidsledige på ein generasjon, mange næringar har slite. Samtidig går delar av næringslivet godt, og sysselsetjingsveksten tek seg opp.

Bakteppet er utfordrande, vedgår Følsvik til NTB.

– I dette biletet skal vi inn i lønnsoppgjer der vi skal sørgje for at forskjellane ikkje held fram med å auke, samtidig skal vi jobbe for at medlemmene våre får sin del av kaka i dei delane av næringslivet som går godt, seier ho.

– Viktig med frontfagmodellen

Partane i arbeidslivet møtte måndag statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og arbeids- og sosialminister Hadia Tajik (Ap) til kontaktmøtet som tradisjonen er før lønnsoppgjeret går i gang.

Fellesforbundet har allereie varsla at dei vil krevje auka kjøpekraft i årets oppgjer. Om det er innan rekkevidde, er noko Følsvik førebels ikkje kommenterer. LOs representantskap skal lande krava sine neste veke.

Men Følsvik seier LO òg i dette oppgjeret vil leggje på å løfte dei som har minst.

– Det er det som ligg i den norske måten å forhandle lønn på. Vi hevar dei store gruppene, og det skal vi sjølvsagt gjere i det kommande oppgjeret, seier ho.

NHO-sjef Ole Erik Almlid er samd i at forskjellar som følgjer etter pandemien gjer årets oppgjer til ei spesiell utfordring. Han nemner òg problem med vareflyt, inflasjon og kompetansemangel i ein uroleg økonomisk verdssituasjon som viktige element.

– Vi må sikre at frontfaget må få verke godt i år. Det er normdannande for resten av norsk økonomi. Det betyr at vi skal gjere alt vi kan for å lande eit oppgjer utan konflikt, seier han.

NHOs representantskap skal gå gjennom sine posisjonar på møte 3. mars.

Fredag kjem fjorårets fasit

Lønnsoppgjeret i år vil truleg òg bere preg av både høge straumprisar og auka matvareprisar. Fasit over korleis forholdet enda i fjor mellom lønns- og prisvekst, kjem fredag då tal frå Det tekniske berekningsutvalet blir lagde fram.

Men auka prisar på straum, matvarer og drivstoff, og dessutan varsla rentehevingar er noko som partane følgjer med på.

– Straum er ein del av store biletet, og det er noko vi vil ha med oss når vi vedtek krava neste veke, seier Følsvik.

Almlid meiner likevel straumstøtta til hushalda som kom på plass i vinter, bør gjere det mogleg å få til eit moderat oppgjer.

– Den ordninga som ligg føre no, som Stortinget har vedteke, er ei ordning som vi oppfattar på ein måte som gjer at det går an å ha eit godt oppgjer, sett frå vår side, seier han.

Betre enn frykta

Sjølv om landet har vore gjennom ein krevjande korona-periode med fleire tiltak i vinter, ser ein at aktiviteten er mykje høgare i norsk økonomi enn det var grunn til å frykte, påpeika finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Arbeidsminister Hadia Tajik understreka at det er viktig å bruke tida framover på å få fleire inn i arbeid. Ho viste til at nesten fire av ti som står utan arbeid no, har vore ledige i meir enn eitt år.

– Vi ser gledelege teikn til at gjennom den vesle sysselsetjingsveksten vi har sett, er mange frå vår eiga befolkning inkludert i arbeidslivet, seier Tajik, som vedgår at det heng saman med at innreiserestriksjonar har ført til færre arbeidsinnvandrarar på korttidsopphald.

– Men det viser kva moglegheiter som finst i arbeidslivet i Noreg viss ein berre bruker dei, seier ho.

