Sjukehusa kan no bruke antistoff-behandling mot covid-19

Dagens Medisin skriv at fem legemiddel no kan nyttast i behandlinga av covid-19 i spesialisthelsetenesta. Det er sotrovimab, anakinra, tocilizumab, baricitinib og remdesivir, som høvesvis blir selde under namna Xevudy, Kineret, RoActemra, Olumiant og Veklury.

– Desse legemidla som er lista opp, blir innførte. Men det blir understreka at det er utfordringar knytt til forsyning og logistikk, og at ein vil følgje dette nøye, seier leiar Cathrine Bryne i Vedtaksforumet til nettstaden.

Dei fem legemidla kan brukast i behandlinga av koronapasientar i spesialisthelsetenesta. Det gjeld altså pasientar ved dei somatiske og psykiatriske sjukehusa, andre institusjonar og i ambulansetenesta.

Endrar kampen mot viruset

Legemiddel blir stadig viktigare i kampen mot covid-19 og for vegen vidare i pandemien. Tidlegare i år bestilte Helsedirektoratet 41.000 dosar av Paxlovid frå Pfizer, ei såkalla koronapille. Den er ikkje teken i bruk i Noreg enno, men det er den første koronapilla som har fått EU-godkjenning.

Vaksinane blir likevel peika på som dei mest effektive legemidla, ifølgje overlege Børre Fevang ved Rikshospitalet, som NTB snakka med i januar.

Vedtaksforumet opplyser likevel at det er forventa at det vil komme mange legemiddel for behandling av covid-19 framover.

Avgrensa tilgang

Bruken av legemiddel mot covid-19 vil vere avhengig av forsyningssituasjonen og logistiske forhold.

I tillegg er dokumentasjonen mangelfull, og det er avgrensa helseøkonomiske vurderingar, påpeikar Vedtaksforumet i ei pressemelding.

Helsedirektoratet har no sett i gang eit arbeid for å utvikle faglege råd for legemiddelbehandling ved covid-19.

