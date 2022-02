Sarah Sørheim sluttar i NTB

innenriks

Sørheim starta i NTB i 2019 og held fram i jobben fram til påske.

– Vi har vore privilegerte som har hatt Sarah på laget desse åra. Eg ønskjer henne alt det beste når ho no tek fatt på ei skikkeleg kul ny utfordring i Schibsted. Eg skulle så inderleg ønske at Sarah vart, men flinke folk er alltid til låns, seier sjefredaktør Tina Mari Flem.

Ho er full av lovord om jobben Sørheim har gjort.

– Sarah har òg gjort ein god jobb med å byggje talenta under seg. Så vi heiar på Sarah og gler oss over at vi har ein NTB-ambassadør som går ut døra, seier Flem.

No ventar nye moglegheiter i Schibsted.

– Eg gler meg til å få moglegheit til å byggje opp noko heilt nytt frå botnen av. Det har eg aldri gjort før. Det eg derimot ikkje gler meg til, er å slutte i NTB. Å få leie den beste nyheitsredaksjonen i landet har vore den største æra i livet mitt, seier den avtroppande nyheitsredaktøren.

Jakta på Sørheims etterfølgjer startar omgåande.

