Saka mot politimeisteren som vart teken med patron på flyplass blir lagd bort

Årsaka til bortlegginga er at dei ikkje ser det som sannsynleg at det har skjedd noko straffbart, skriv Bergensavisen.

Spesialeininga for politisaker sette heller ikkje i verk etterforsking for mogleg brot av våpenlovgivinga knytt til oppbevaringa eller transporten av patrona, då det heller ikkje her var sannsynleg at det hadde skjedd noko straffbart, går det fram av eit vedtak frå Spesialeininga.

Hendinga vart kjend fordi Songstad, som er politimeister i Vest politidistrikt, skreiv om det på sin eigen Twitter-konto. I etterkant skal ein privatperson ha meldt politimeisteren til Spesialeininga for politisaker for grov aktlaus tenestefeil.

Songstad seier at han ikkje veit korleis patrona hamna i handbagasjen, men at det truleg skjedde då han var på ein jakttur i fjor haust.

