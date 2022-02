SV bekymra for at Stoltenberg får ansvaret for utestengingar frå Oljefondet

innenriks

Finansdepartementet overførte i 2015 ansvaret for å sjå bort frå selskap frå Oljefondet, nettopp fordi Finansdepartementet frykta at desse avgjerdene ville bli oppfatta som den norske statens syn på eit selskap eller eit land.

«Departementet mener derfor at beslutningene også på denne bakgrunn bør tas på armlengdes avstand fra politiske myndigheter», skreiv departementet.

No er det tidlegare Ap-statsminister Jens Stoltenberg som er utnemnd til sentralbanksjef med ansvaret for utestengingar. SV er bekymra for korleis det kan bli oppfatta dersom Stoltenberg får ansvar for kontroversielle utestengingar.

– Det er til ei kvar tid ei utfordring at konstruksjonen av Oljefondet og kor sjølvstendig det er, ikkje blir oppfatta og forstått i utlandet. Det blir ikkje noko tydelegare med ein tidlegare statsminister som styreleiar, seier stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) til E24.

Høgres Tina Bru seier det er vanskeleg for Noreg å styre korleis slike avgjerder blir oppfatta i utlandet.

– Men det at ein kan hamne opp i slike situasjonar, er eit godt døme på den bekymringa vi har uttrykt rundt det å utnemne ein så profilert politikar som Stoltenberg, og kva det vil betyr for tilliten og det opplevde sjølvstendet til Noregs Bank, seier ho.

