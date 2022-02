Regjeringa vil gjeninnføre kravet om taxisentral

innenriks

Forslaget blir om kort tid sendt på høyring, skriv Samferdselsdepartementet i ei pressemelding måndag.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård meiner Solberg-regjeringas «frislepp» av taxinæringa har ført til overkapasitet i byane.

– For eitt år sidan innførte førre regjering nye reglar for drosjenæringa. Det innebar mellom anna eit frislepp i talet på løyvehavarar, fjerning av behovsprøving og fjerning av krav om tilknyting til drosjesentral. Dette har ført til situasjon der det berre i løpet av det siste året er utskrive over 4000 nye drosjeløyve, noko som ser ut til å ha gitt ein overkapasitet i byane, seier han.

Fryktar svart marknad

Han meiner dereguleringa òg har ført til at styresmaktene har mindre oversikt over taxitilbodet og auka risikoen for svart verksemd. Dei fryktar i tillegg at frisleppet gjer tilbodet i distrikta meir usikkert.

Regjeringa ønskjer òg at det framleis skal stillast krav til taksameter i drosjar. Ho vil òg å stille fleire krav til drosjenæringa. Mellom anna krav om kompetanse for løyvehavere, og dessutan bankgaranti, krav om taklampe og registrering som drosje i køyretøyregisteret.

Det har lenge vore kjent at regjeringa ville stramme inn for drosjenæringa. Det er likevel uklart korleis dei skal trekkje tilbake dei nye løyva som allereie er utdelte etter at det vart enklare å få dei.

Høgre: Blir dyrare

Høgre, som leidde an i innføringa av taxireforma, meiner regjeringa kjem til å skape monopoltilstandar, auka prisar og dårlegare konkurranse.

– Ei reversering gir eit dyrare og dårlegare taxitilbod. Ei strengt regulert taxinæring vil ikkje klare å tilpasse seg dagens marknad, seier samferdselspolitisk talsperson Trond Helleland (H).

Han meiner venstresida spring ærend for taxiselskapa i Noreg, og han meiner argumenta til regjeringa er tvilsame.

– Samferdselsministeren bruker òg dårlegare tilbod i distrikta som argument, men taxirereformen omfatta berre dei 33 største kommunane i Noreg. I dei 323 minste kommunane kan det framleis vere einerett, seier Helleland.

