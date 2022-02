Rapport: Politiet er usikre på regelverket rundt tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker

innenriks

Rapporten omtaler særleg uvisse rundt tilgangen politiet har til å ta urinprøver for å stadfeste eller avdekkje bruk av narkotika, og reglane for når politiet kan vedta ransaking utan å kontakte påtalemakta.

Statsadvokatane fekk i oppdrag frå riksadvokaten å undersøkje om tvangsmiddelbruken til politiet i mindre alvorlege narkotikasaker er i tråd med føringane frå brevet til riksadvokaten frå 9. april 2021.

– All etterforsking skal forfølgje eit relevant etterforskingsformål, målt mot kva den konkrete mistanken i saka gjeld. Vi vil no følgje opp med mellom anna opplæringstiltak, og dessutan gjennomføre ei tilsvarande undersøking for saker meldt etter det klargjerande direktivet vårt 9. april i fjor, seier riksadvokat Jørn Maurud.

