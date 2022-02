Nye fylkesskilt i Viken vil koste rundt 1 million kroner

innenriks

Statens vegvesen anslår at det vil koste rundt 5.000 kroner å byte ut eitt skilt, skriv Sarpsborg Arbeiderblad.

Den totale summen på 1 million er det Viken fylkeskommune som har komme fram til. Den inkluderer kor mykje det vil koste å ta ned Viken-skilta i alle dei tre fylka, setje opp nye og laga ny fundamentering der det er behov for dette.

I Østfold-fylke må det òg lagast nye skilt fordi dei fleste gamle har hamna på museum, hos privatpersonar og bedrifter, eller vorte destruerte.

Det ligg an til fleirtal for å oppløyse Viken etter at Arbeidarpartiet gav grønt lys for oppløysing tidlegare i februar. Den endelege avgjerda blir teken i fylkestinget 24. februar.

