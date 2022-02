Naturvernforbundet vil stoppe storskala landbasert fiskeoppdrett

innenriks

– Ein har laga eit paragrafmonster som no leverer veldig negative miljøresultat og dreg oppdrettsnæringa inn i ei teknologimessig blindgate, seier leiar Truls Gulowsen i Naturvernforbundet til Intrafish.

Gulowsen er redd dei økonomiske insentiva til landbasert oppdrettsteknologi går ut over andre teknologiske løysingar for næringa, som han meiner skadar naturen. I brevet ber Naturvernforbundet om at den totale tillatne biomassen blir vurdert prissett, for å reflektere natur- og miljøkostnader og tap av friluftsområde.

Administrerande direktør Ingar Valvik i Viking Aqua meiner arealet er ein ressurs på lik linje med andre innsatsfaktorar, og at ein kan diskutere om det er rett prisa.

– Men å gå til det skrittet å byrje å prise tilgangen til å produsere laks på land, isolert sett, kan avgrense ei innovativ næring som prøver å bøte på ein del av dei miljøutfordringane som ligg framfor oss, meiner han.

(©NPK)