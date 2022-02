MDG, SV og Venstre krev stans i ulvejakta

innenriks

I helga vart minst ti ulvar skotne i Innlandet og Viken. Lisensfellingsperioden er i utgangspunktet over tysdag, men regjeringa har varsla at dei er opne for å utvide perioden. Det er venta ei avgjerd tysdag.

I forslaget frå dei tre partia heiter det at «Stortinget ber regjeringen stanse den planlagte jakten på ulv i ulvesonen».

– Eg trur mange opplever den jakta som no går føre seg som heilt grotesk. Ulvesona er det einaste området i landet der ulven skal ha eit visst vern. No blir felt større delar av bestanden av ein kritisk trua art. Det er trist for norsk natur, seier MDG-leiar Une Bastholm.

