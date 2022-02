Kommunalministeren vil ikkje love kommunar retten til å byte fylke

innenriks

– Det kan eg ikkje seie noko om no. Viss ein kommune skal byte fylke, får det konsekvensar for det fylket du forlèt og for det fylket som får ein ekstra kommune. Det får òg betydning for valkrinsane til Stortinget og kanskje mandatfordelinga. Så dette må vi gå igjennom på ein ordentleg måte. Så er det Stortinget som til slutt tek ei avgjerd, seier Gram til Aftenposten.

Kongsvinger og nabokommunane er blant dei som vurderer å skifte fylke dersom regionsreforma smuldrar opp. Dersom Innlandet fylke går inn for å delast opp i Hedmark og Oppland, meiner ordførar Eli Wathne (H) at det er aktuelt for kommunestyret å orientere seg mot det nye Akershus.

Liknande problemstillingar har dukka opp fleire stader i landet. Lier, Hole og Ringerike vil vurdere å slutte seg til Akershus dersom Viken vart oppløyst, framfor å gå tilbake til Buskerud. I Alta skal det haldast folkeavstemming i løpet av våren om ein vil tilhøyre eit gjenetablert Troms eller Finnmark.

– Vi vektlegg dei lokaldemokratiske omsyna sterkt. Det er derfor vi no gir tvangssamanslåtte fylke og kommunar moglegheita til å reversere dersom dei ønskjer det, seier Gram.

