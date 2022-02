innenriks

– Det er veldig hyggjeleg å bli tenkt på i slike samanhengar, men eg hadde ein veldig god og hyggjeleg prat med valkomiteen for ei stund sidan, og sa at eg ikkje er nestleiarkandidat no, skriv Søreide til Dagens Næringsliv.

Partiet må finne ein ny nestleiar etter at Jan Tore Sanner trekkjer seg frå vervet han har hatt i 18 år.

Søreide seier ho er motivert for å arbeide både på Stortinget og i partiet.

Både Høgre-leiar Erna Solberg og nestleiar Tina Bru har varsla at dei tek attval i verva sine.