Helse Fonna lettar på besøksrestriksjonane

innenriks

Helseføretaket, som omfattar Sunnhordland, Hardanger og Haugalandet, har hatt besøksrestriksjonar i tre månader på grunn av koronapandemien.

Når dei no lettar på reglane, betyr det at det er slutt på at berre bestemde pasientar kan få besøk, og det er ikkje lenger reglar om at det berre kan vere éin person på besøk. Besøkstida er heller ikkje avgrensa til maksimalt ein halvtime eller ein time.

Men Helse Fonna slepper ikkje alt heilt laus, i alle fall ikkje enno.

– Det er framleis krav om at pårørande som kjem på besøk, bruker munnbind og har god handhygiene, seier direktør Olav Klausen.

Dei ber òg folk om å overhalde besøkstida, som er mellom 17 og 18.30. Har ein koronavirus. bør ein ikkje komme på besøk.

– Men det kan gjerast unntak dersom det er besøk til alvorleg sjuke eller til fødande. Då ber vi om at ein tek kontakt med den aktuelle avdelinga på førehand, og avtalar, seier Klausen.

(©NPK)