Høgre ber landbruksministeren svare om høge matvareprisar

innenriks

– Vi har ein landbruksminister som vil ha slutt på priskrig, det betyr dyrare mat i butikkane, seier Linda Hofstad Helleland (H) til NRK.

Ho krev at landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) snarast kjem til Stortinget for å seie kva regjeringa vil gjere for å betre priskonkurransen i daglegvarebransjen.

Ei undersøking NRK har gjort viser at prisane på matvarer hos ei rekkje kjeder har auka kraftig frå 1. februar.

Borch seier til kanalen at ho deler bekymringa og har kontakt med næringsdepartementet i saka.

– Helleland skal ikkje vere bekymra for handlekrafta mi når det gjeld situasjonen i daglegvaremarknaden. Så er vi òg i ei internasjonal råvarekrise, og alle prisar aukar. Og så er det viktig for meg å seie at prisen på norske matvarer faktisk har gått ned dei siste åra, seier ministeren.

