Grindr klagar på rekordgebyr frå Datatilsynet

Det stadfestar Datatilsynet overfor nettavisa Shifter.

Grindr er ein sjekkeapp for homofile, biseksuelle og transpersonar. Gebyret, som er det største Datatilsynet nokon gong har delt ut, kjem som ein følgje av brot på personvernreglane i perioden 2018–2020.

Shifter har ikkje fått innsyn i klaga, sidan Datatilsynet ikkje har rokke å vurdere om det ligg teiepliktige opplysningar i henne.

Den amerikanske nettstaden Axios, som hevdar å ha lese eit utkast, skriv at Grindr meiner Datatilsynet held eit «relativt lite selskap i eit mykje større økosystem – ansvarleg for ein bransjedekkjande praksis».

No skal Datatilsynet vurdere om det er grunnlag for å endre gebyrvedtaket. Dersom dei ikkje gjer det, blir saka send til Personvernnemnda for klagebehandling.

