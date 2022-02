Venstre: Regjeringas grunngiving for ulvejakt er syltynn

innenriks

Fredag fekk staten medhald i Borgarting lagmannsrett i den betente ulvesaka – etter å ha anka avgjerda til tingretten, som sette ulvejakta på vent.

– Dette er skuffande, og det er vanskeleg å forstå korleis dei kan ha sett til side Oslo tingretts solide grunngiving, seier stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V).

Han kallar grunngivinga til regjeringa for ulvejakt for syltynn og meiner det framleis er uavklart om forvaltninga er lovleg og i tråd med internasjonale forpliktingar.

– Dette understrekar behovet for å auke bestandsmåla for ulv. Med politikken til regjeringa vil ulven utryddast, seier stortingsrepresentanten.

– På tysdag skal Stortinget behandle Venstres forslag om nettopp å auke bestandsmåla for ulv. Det hastar, og det er for seint å gjere noko med dette etter at ulven er felt, seier Elvestuen.

Rettsavgjerda frå lagmannsretten sørgjer for at ulvefellinga i revira Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås no kan starte.

