Svakare enn venta for Schibsted

Inntekta steig til 3,94 milliardar kroner, frå 3,62 milliardar kroner ved førre fjerdekvartal.

På førehand var det ifølgje Bloomberg venta inntekter på 3,99 milliardar kroner og eit driftsresultat på 712 millionar kroner, skriv E24 og DN.

– Fjerde kvartal var eit solid kvartal med 7 prosent underliggjande inntektsvekst drive av Nordic Marketplaces og News Media. EBITDA enda på 634 millionar kroner, 30 millionar under fjoråret drive av høgare investeringar på tvers av konsernet, medan Marketplaces Norway leverte ein sterk ebitda-vekst på 99 millionar frå året før, seier Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund.

Schibsted foreslår eit utbytte på 2 kroner per aksje for 2021, det same som året i førevegen.

