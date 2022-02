Stoltenberg: Rom for meir korona-lette i Noreg no

innenriks

– Vi har vore opptekne av å ha ein rett balanse mellom tempo i smittespreiing med tanke på å kunne handtere dette. No ser vi at det går bra, og at det er kapasitet til å handtere dei utfordringane vi står overfor når det gjeld sjukefråvær, belastning på sjukehus og i helsetenestene i kommunane, seier Stoltenberg til NRK.

– Det er svært få som blir sjuke, og med det som utgangspunkt, er det rom for å gjere ytterlege lettar i Noreg no, legg ho til.

Regjeringa har varsla at det kjem ny kunngjering om smitteverntiltak om «kort tid». Opphavleg var det varsla innan 17. februar, men ulike kommentarar frå regjeringa kan tyde på at ei avgjerd kan komme tidlegare. Stoltenberg kan ikkje seie noko om når vi kan vente ei kunngjering.

– Eg reknar med at det blir om veldig kort tid. Dei har jo vore raske heile vegen sidan dei byrja å gjere lettar i midten av januar. Det har vore ein serie med lettar, seier ho.

Folkehelseinstituttet kan ikkje seie sikkert om vi er i ferd med å passere toppen på omikron-bølgja.

– Vi trur vi er i ho, men heilt sikre er vi ikkje. Det er ikkje avgjerande å vite nøyaktig når det skjer, men det er omtrent i desse dagar, seier Stoltenberg.

