Støre: – Det går mot lettar i koronatiltaka

– Vi går jo mot fleire lettar. Men det er framleis høg smitte i Noreg, og det er mange som framleis er urolege for den smitten. Dei skal vi ta omsyn til, så sjølv om dei fleste vil oppleve at det blir eit meir normalt liv, så er eg oppteken av at vi tek det omsynet, seier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB fredag ettermiddag.

Han er i Brest i Frankrike i samband med eit hav-toppmøte, men reiser tilbake til Noreg fredag kveld.

– Det er grundige vurderingar vi skal gjere, og vi jobbar med dette no, seier Støre.

Han ville ikkje gå nærare innpå tiltaka som meteren og munnbind, med grunngiving i at fleire ting heng saman.

