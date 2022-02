Regjeringa vil forlengje reglane om koronasertifikat

innenriks

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) seier at det ikkje er noko ved smittesituasjonen i dag som tilseier at vi skal ta i bruk nasjonalt koronasertifikat.

–Vi må likevel vere førebudde på at smittesituasjon kan endre seg, og at det kan bli nødvendig å vurdere smitteverntiltak. Av beredskapsomsyn er det derfor nødvendig å opne for bruk av koronasertifikat òg framover, ikkje minst ved eventuelle behov for nye innreisetiltak, seier Kjerkol i ei pressemelding.

Det er fleire land i Europa som krev koronasertifikat og ei forlenging vil derfor også vere viktig for at nordmenn skal kunne reise fritt i EU.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslaget på høyring. Frist for å gi uttale er sett til 4. mars.

(©NPK)