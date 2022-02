Regjeringa kallar inn til koronapressekonferanse laurdag formiddag

innenriks

Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg vil òg vere til stades under pressekonferansen, som blir halde i Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa tidlegare fredag til VG at lettar i koronatiltaka vil komme seinast torsdag neste veke.

– Vi nærmar oss tidspunktet for å løyse opp attverande tiltak, sa Støre.

Han er fredag i Brest i Frankrike i samband med eit hav-toppmøte, men reiser tilbake til Noreg fredag kveld

– 17. februar er datoen vi heilt sikkert vil gjere ei vurdering av lettar. Men det kan komme før, sa Støre.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sa fredag morgon til NRK at det no er rom for å lette på koronarestiksjonane.

– Vi har vore opptekne av å ha ein rett balanse mellom tempo i smittespreiing med tanke på å kunne handtere dette. No ser vi at det går bra, og at det er kapasitet til å handtere dei utfordringane vi står overfor når det gjeld sjukefråvær, belastning på sjukehus og i helsetenestene i kommunane, sa Stoltenberg.

– Det er svært få som blir sjuke, og med det som utgangspunkt, er det rom for å gjere ytterlege lettar i Noreg no, la ho til.