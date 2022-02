Regjeringa forventar nøkterne løysingar når fylke og fylkeskommunar skal delast opp

innenriks

– Desse kostnadene skal ikkje gå ut over tenestene til innbyggjarane, seier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Han seier at dei med kompensasjonsordninga no ryddar opp etter tvangsbruken til Solberg-regjeringa. Kostnader som er direkte knytt til delinga, kan bli dekket, men regjeringa vil ikkje dekkje utgifter som kan unngåast.

– Eg forventar at fylkeskommunar og kommunar er nøkterne i søknadene sine seier Gram.

Regjeringa opplyser at fylkeskommunane og kommunane kan søkje om å få dekt dei direkte delingskostnadene, gruppert i tre kostnadstypar:

* Prosjektleiing og prosjektorganisering.

* Nødvendige tilpassingar til IKT-system.

* Intern og ekstern informasjon om delinga.

– Førebels skisserte utgifter frå fylkeskommunane er høge. For at utgiftene kan haldast nede, forventar departementet at alle går kritisk gjennom behova før dei sender ein søknad, seier Gram.

Det er staten som til slutt tek avgjerda om endeleg kostnadsdekning.

