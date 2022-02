Rapport: Tredobling av datatruslar mot bedrifter – tryggingsnivået er langt frå godt nok

innenriks

– Å verne Noreg har aldri vore viktigare eller meir komplekst. Vi ser at norske verksemder ikkje tek denne situasjonen nok på alvor, seier direktør Sofie Nystrøm i NSM.

Ho peikar på ein kraftig auke i tryggingstruande hendingar, og at situasjonen i Ukraina og tryggingsbiletet elles er uoversiktleg og i stadig utvikling.

I rapporten Risiko 2022 peikar NSM på at det generelle tryggingsnivået i norske bedrifter ikkje held tritt med den reelle trusselen dei står overfor.

– Vi ser korleis trusselaktørane held på, og samtidig registrerer vi at tryggingsnivået i norske verksemder ikkje står i forhold til aktiviteten hos trusselaktørane, seier Nystrøm.

– Leiarane må bli meir aktsame

Mange leiarar har ikkje eit medvite forhold til trussel- og risikobiletet og dermed heller ikkje kva som er god nok tryggleik, påpeikar NSM-direktøren. Tryggingstiltaka blir dessutan ikkje innførte raskt nok når nye sårbarheiter oppstår.

– Trusselaktørane er avanserte og dyktige og utnyttar sårbarheiter i verdikjeder meir målretta. Dei slår til der tryggleiken er svakast, eller der dei ser moglegheit til å få innpass, seier Nystrøm.

Ho fryktar at manglande tryggleik hos bedriftene òg kan få følgjer for nasjonal tryggleik – fordi trusselaktørane finn dei svake punkta hos leverandørar som også staten bruker.

Dei leitar etter sårbarheiter hos leverandørar og tilknyttede verksemder. Eitt av virkemidlene dei bruker, er å investere – direkte eller indirekte – i verdikjeder som er viktige for nasjonal sikkerheit. Dette gjer dei gjennom kommersielle selskap, og i dei fleste tilfelle er aktiviteten heilt lovleg, heiter det i rapporten.

Tredobling av hendingar

Talet på alvorlege cyberoperasjonar har tredobla seg frå 2019. Framande etterretningstenester står bak fleire av desse, ifølgje rapporten.

Risikoen for alvorlege cyberoperasjonar er høg og aukar for verksemder som arbeider med utanriks-, forsvars- og tryggingspolitikk. Det same gjeld dei som driv forsking og utvikling innan forsvar, helse, maritim teknologi, petroleum og space.

– Det er likevel grunn til å vere optimistisk på vegner av nasjonal cybertryggleik. Mange har gjort gode tiltak for å verne seg, og medvitet omkring cybertryggleik har auka, seier Nystrøm.

Rapporten peikar på kva verksemdene kan og bør gjere for å sikre seg mot eit uoversiktleg trusselbilete i stadig endring, og på den måten auke den nasjonale motstandskrafta mot hybride truslar.