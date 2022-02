Politiet: Ein person arrestert etter dødsbrann på Askøy

innenriks

Vest politidistrikt opplyser at dei kriminaltekniske undersøkingane på brannstaden ikkje vil komme i gang før laurdag morgon – og at det av den grunn er for tidleg å seie kva som kan ha forårsaka brannen.

Men politiet opplyser at dei mistenkjer at brannen er påsett.

– Opplysningar i saka gjorde at politiet fredag arresterte ein person, utan at vi kan gå nærare inn på kva opplysningar det dreier seg om, skriv politiet.

Vedkommande er sendt til politihuset i Bergen for avhøyr. Politiet har ikkje teke stilling til om vedkommande skal framstillast for varetektsfengsling.

Det er funne leivningar av ein person i huset som brann i Florvåg på Askøy fredag morgon. I tillegg har éin person status som sakna etter brannen.

Brannen vart meld til 110-sentralen Vest rett før klokka 8.45 fredag. Murbygningen på tre etasjar var fullstendig overtent då brannvesenet kom fram til staden. Like før klokka 10 vart det opplyst om at brannen var sløkt.

Tre nabohus vart evakuerte som følgje av brannen, og totalt 15 personar vart evakuerte i samband med brannen.