Norsk Kennel Klub ankar dommen til tingretten om avl på to hunderasar

Det opplyser Norsk Kennel Klub (NKK) i ei pressemelding fredag.

NKK meiner det berre er dei mest ansvarlege aktørane som er ramma av avlsforbudet som Oslo tingrett har gitt.

– Det betyr at uansvarlege aktørar kan avle dei to rasa akkurat som før. Av omsyn til hundevelferda kan vi ikkje la denne avgjerda stå #uprøvd for ein høgare rettsinstans, seier hovudstyreleiar Tom Øystein Martinsen i NKK.

Det var Dyrebeskyttelsen Noreg som saksøkte. Dei meiner dagens oppdrett av desse rasa skjer i strid med regelen i dyrevelferdslova om at avl skal skje slik at dyra får god helse.

31. januar vart NKK, Norsk Bulldog klubb, Norsk Cavalierklubb og seks oppdrettarar dømde i Oslo tingrett for brot på dyrevelferdslova.

