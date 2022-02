Noreg aukar støtta til FNs organisasjon for palestinske flyktningar

innenriks

Støtta til FNs organisasjon for palestinske flyktningar (UNRWA) blir auka slik at Noreg totalt bidreg med 1,1 milliardar kroner over ein periode på fire år.

– UNRWA har ei nøkkelrolle for å sikre at rettane og dei grunnleggjande behova til dei palestinske flyktningane blir dekte og er òg viktig for stabilitet i Midtausten, seier Huitfeldt i ei pressemelding.

Ho delte nyheita om den auka støtta då ho møtte UNRWAs generalkommissær Philippe Lazzarini i Oslo fredag.

Bidraget omfattar 700 millionar kroner over fire år til kjernebudsjettet til organisasjonen og 400 millionar over fire år til dei humanitære programma.

(©NPK)