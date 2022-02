Nordmenn mindre bekymra for å bli smitta av korona

innenriks

Dette kjem fram i Norsk koronamonitor frå Opinion for februar. I målinga oppgir to av tre spurde at dei trur talet på nye tilfelle koronasmitte vil auke. 15 prosent av dei spurde trur smitten vil gå ned, medan 18 prosent trur talet på smitta vil bli ståande uendra.

Andelen som trur på smitteauke gjekk i januar ned, og denne tendensen heldt fram i februar.

Heile ein av tre (35 prosent) svarer at dei sjølv eller nokon i husstanden deira har hatt sjukefråvær på grunn av koronasituasjonen den siste månaden. 22 prosent svarer at dei eller nokon i husstanden er i ei form for karantene eller isolasjon for tida.

I undersøkinga svarer 33 prosent at nokon i husstanden er forkjølte og/eller at ein mistenkjer koronasmitte. Dette 7 prosentpoeng høgare enn førre gong det vart sett rekord, som var då Noreg stengde ned i mars 2020.

Berre 27 prosent seier i februar at dei er bekymra for å bli smitta, det lågaste nivået målt under pandemien. Nokre fleire, 38 prosent, svarer at dei er bekymra for at nokon i familien blir smitta, men også dette er lågaste nivået målt i pandemien.

Nesten to år etter at pandemien braut ut, trur framleis eit fleirtal på 53 prosent av dei spurde at Noreg ikkje vil bli ferdig med han i løpet av 2022. 32 prosent, og 9 prosentpoeng meir enn i januar, trur derimot pandemien vil vere over i løpet av året.

(©NPK)