Nesten 23.000 er registrert koronasmitta fleire gonger

innenriks

I den siste vekerapporten sin skriv Folkehelseinstituttet at talet reinfeksjoner har auka dei siste vekene.

– Det handlar dels om at vi har fått ein ny smittsam virusvariant som gjer at mange no blir smitta på nytt, seier helsedirektør Bjørn Guldvog til P4.

Talet på reinfeksjoner, altså personar som får stadfesta smitte fleire gonger, har dei siste fire vekene utgjort 5 prosent av alle påviste tilfelle. Det er òg registrert 83 moglege tilfelle der folk har vore smitta tre gonger i løpet av pandemien.

Guldvog seier vi må vere førebudde på at mange vil bli smitta på nytt. Han trur at det òg vil bli normalt å bli smitta av viruset årleg.

FHI understrekar at talet på reinfeksjoner må sjåast i samanheng med at ein 24. januar i år endra definisjonen av ein reinfeksjon. Tidlegare vart det rekna som reinfeksjon dersom tilfellet vart meld minst seks månader etter at ein først vart smitta, medan det no blir rekna som ein reinfeksjon om eit nytt tilfelle blir meld minst 60 dagar etter første smitte.

(©NPK)