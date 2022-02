innenriks

Mannen vart òg dømd for to tilfelle av tjuveri, for innehaving av ei lita mengd cannabis og for offentleg innehav av kniv, ifølgje dommen frå Oslo tingrett.

Domfelte hadde ifølgje retten sterkt avvikande sinnstilstand i gjerningsaugneblinkane og utgjer ein fare for samfunnet. Både påtalemakta og forsvararen hadde lagt ned påstand om tvunge psykisk helsevern.

Mannen er òg dømd til å betale 17.500 kroner i oppreisning til offeret for knivstikkinga.

