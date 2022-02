Køyre-tipset til kronprinsen: – Berre ta det med ro

innenriks

– Viss du er usikker, berre ta det med ro. Og så må du køyre defensivt. For sjølv om du veit kva reglane er, så er det ikkje sikkert alle dei andre følgjer dei.

Slik samanfattar kronprins Håkon sine viktigaste trafikkråd til barna. Og han veit kva han snakkar om. Heilt sidan han var liten unge, freste både kronprinsen og søstera rundt i ein bitte liten motorbil som kongefamilien fekk av Kongelig Norsk Atomobilforening i 1980.

– Den har grasklipparmotor og går i 20 kilometer i timen omtrent, både framover og bakover. Det er jo som ein liten olabil som kan køyre opp bakkane sjølv. Du kunne òg kople han ut, og i fri gjekk han ganske bra i nedoverbakke. Jo brattare, jo fortare. Eg har velta med han, og rægga mykje rundt, fortel kronprinsen.

Olav fekk bil før foreldra

Torsdag viste han pressa rundt i den nye utstillinga «Kongens bilar» som opnar fredag. I Dronningens Kunststall bak Slottet kan publikum no få nær kjennskap til dei historiske bilane til kongefamilien, og også bilane dei bruker i dag.

– Dette er ei utstilling om rolla til bilen i kongehuset frå 1913 og fram til i dag. Og ho handlar om dei store og dei små storhendingane. Om krig, fred, fest, feiring, sorg. Bilane er med og gir oss ein inngang til vårt felles nasjonale minne for å seie det med store ord, seier seksjonsleiar Ingeborg Lønning ved De kongelege samlingar til NTB.

Kronprinsen fortel om eit bilglad familie gjennom fleire generasjonar, heilt tilbake til då kongefamilien fekk sin første bil. Det var òg ein leikebil. Nemleg ein bitte liten elbil, som donning Alexandra av England gav til barnebarnet sitt, kronprins Olav i julegåve. Ei miniutgåve av ein Cadillac Roadster.

– Han var ni år gammal og fekk denne. Og det må ha vore ganske stort når ikkje foreldra hadde bil ein gong, og han køyrde då rundt på Bygdøy kongsgard, seier kronprinsen.

Året etter fekk faren, kong Haakon, sin første bil. Ei Minerva 1913-modell. Same år som vegtrafikklova vart innført.

– Han ville gjerne vente til lova var på plass, før han tok lappen, seier kronprinsen.

Prinsen i gang med øvingskøyring

Sidan den gong har fleire generasjonar kongelege tekne lappen. Og kronprinsen fortel at både kong Haakon og sonen Olav var glade i å køyre. No fører han vidare sjølv køyregleda til neste generasjon kongelege.

– Eg liker veldig godt å køyre bil, eg. Eg jo vore mykje instruktør på øvingskøyring, og no er det tredjemann som har byrja i familien vår. Det er litt meir spennande å sitje ved sida av, seier kronprinsen og ler.

Prinsesse Alexandra fylte nettopp 18 år, og har allereie rokke å ta lappen. Og no er altså prins Sverre Magnus, som fylte 16 i desember, i gang.

Sjølv har kronprinsen ikkje køyrt dei historiske veteranbilane til kongefamilien. Sjåførane fortel at det er krevjande teknisk, med både dobbeltklutsjing og dobbeltgassing.

«Pimpet «Think-bil

Men kronprinsen veit kva det vil seie å ha ein bil med avgrensingar.

I perioden frå 2003 til 2012 køyrde han rundt i ein liten Think-elbil, som den gong var ei norsk storsatsing. Bilen er òg utstilt, og folk kan til og med få setje seg inn i han.

Kronprinsen fortel at bilen måtte ladast allereie etter den korte turen frå Skaugum til Slottet – i alle fall på vinteren – for at han skulle komme seg heim igjen.

– Eg hadde mange gonger rekkeviddeangst i bakkane opp mot Skaugum, i sånn 10–15 kilometer i timen det siste stykket.

Den vesle Think-bilen ser kanskje uskuldig ut. Men han er faktisk «pimpa» litt, røper kronprinsen.

– Eg fekk sett inn litt ekstra stereoanlegg, og ei basskasse bak der. Ho er ikkje så stor, for ho kunne ikkje trekkje for mykje batteri.

Og med elbilen blir utstillinga avslutta på Slottet – som også starta med ein bitte liten elbil frå 1912.

