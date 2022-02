Inga ekstraordinær villreinjakt på Hardangervidda i år

innenriks

I 2016 vart det påvist såkalla klassisk skrantesjuke på villrein i Nordfjella. For å kjempe mot sjukdommen vart heile bestanden skoten. 3. september 2020 vart sjukdommen igjen påvist hos ein villreinbukk felt under jakt.

For å kjempe mot utbrotet vart det mellom anna sett eit mål om å ta ut alle bukkar over 3,5 år og 1.000–1.500 vaksne simler under jakta i 2021.

– Trass i god innsats, vart ikkje målet nådd. Oppdaterte estimat frå Veterinærinstituttet viser at det sannsynlegvis framleis er eit mindre tal smitta villrein på Hardangervidda. Dette gir grunn til bekymring, heiter det i ei pressemelding frå Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Dei har altså likevel konkludert med at det ikkje blir gjennomført ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda vinteren 2022. Dette er i tråd med dei faglege tilrådingane gitt av Mattilsynet og Miljødirektoratet.

(©NPK)