Helse Nord-Trøndelag gitt millionbot etter dødsfall

Førelegget har fått etter at ei 27 år gammal kvinne og hennar ufødte barn 21. mars 2020 døydde på sjukehuset Namsos under ein akutt operasjon.

I førelegget står det at kvinna ved to høve frå 17. mars vart sendt heim frå sjukehuset utan at det var gjord tilstrekkelege undersøkingar av spesialist for å sjå bort frå at dei symptoma og teikn som låg føre kom av ein alvorleg, og etter kvart livstruande, tilstand.

– Det låg ikkje føre rutinar eller retningslinjer for korleis fedmeopererte gravide pasientar med magesmerter skal behandlast. Dette sjølv om faren for intern herniering er beskriven som spesielt stor for denne pasientgruppa, skriv Statsadvokaten i Trøndelag.

Samtidig som politiet har gjennomført etterforsking i saka, har Statsforvaltaren i Trøndelag behandla tilsynssak mot sjukehuset. Statsforvaltaren fann at det låg føre brot på forsvarlegkravet i spesialisthelsetenesta.

– Statsadvokaten har komme til at vilkåra for å gi føretaksstraff er oppfylt. Det er ikkje grunnlag for straffereaksjon mot nokre enkeltpersonar, står det i meldinga.

Helseføretaket opplyser i ei pressemelding at dei vedtek førelegget, skriv Trønder-avisa.

– Det er forferdeleg når ei ung mor og hennar barn døyr. Når vi veit at dette kunne vore unngått er det ein katastrofe både for pårørande og involverte, seier sjukehusdirektør Tor Åm.

