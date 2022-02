Energikommisjonen er klar

innenriks

Det opplyser Olje- og energidepartementet.

Persen (Ap) sa i desember at energikommisjonen mellom anna skal evaluere situasjonen i kraftmarknaden.

– Eg ser det som naturleg at vi evaluerer årets situasjon for å finne læringspunkt òg for seinare år, sa Mjøs Persen.

Energikommisjonen skal òg foreslå meir langsiktige tiltak som bidreg til å nå målet til regjeringa for kraftproduksjon.

Kommisjonen var den delen av Arbeidarpartiets 100-dagersplan. Fredag har Jonas Gahr Støres regjering sete i 116 dagar og opposisjonen etterlyste kommisjonen tidlegare denne veka.

– Det er viktig at denne kommisjonen kjem så raskt som mogleg og at den jobbar fort. Vi kan ikkje risikere å vente til slutten av denne stortingsperioden med å behandle tiltaka han kjem fram til, sa energipolitisk talsperson Nikolai Astrup i Høgre til Klassekampen onsdag.

– Vi ventar utolmodig på energikommisjonen, ikkje minst er vi utolmodige etter å behandle tiltak som gjer at vi unngår ei slik straumpriskrise igjen, sa energipolitisk talsperson Lars Haltbrekken i SV.

