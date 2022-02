Energikommisjon stikk handa inn i kvefsebolet vepsebolet

innenriks

Fredag vart den lenge varsla energikommisjonen utnemnt i statsråd – to veker etter fristen Arbeidarpartiet påla seg sjølv i 100-dagersplanen som vart lagt fram før valet.

Under leiing av tidlegare konkurransedirektør Lars Sørgard skal kommisjonens til saman 15 medlemmer sjå på både utfordringar, interessemotsetningar og grunnleggjande dilemma innan kraftproduksjon.

– All kraftutbygging kjem med ein pris, påpeika olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) då ho presenterte mandatet fredag ettermiddag.

Nettopp derfor er det viktig at interessemotsetningane kjem fram, utdjupar ho overfor NTB.

– Det er ein del av arbeidet til energikommisjonen å kartleggje desse interessemotsetningane, slik at vi kan gjere gode avvegingar.

Fem hovudtema

Ei hovudoppgåve for kommisjonen er å vurdere kva som er dei grunnleggjande dilemmaa i norsk energipolitikk fram mot 2030 og 2050. Vidare skal dei sjå på korleis ulike politiske val kan påverke den langsiktige utviklinga i norsk kraftforsyning, ifølgje mandatet.

Arbeidet til energikommisjonen blir knytt til fem overordna tema:

* korleis Noreg blir påverka av energimarknader i rask endring

* perspektiv for utviklinga i kraftforbruket

* potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsam kraftproduksjon

* perspektiv for forsyningstryggleiken

* sentrale interessemotsetningar i energipolitikken

Straumkrisa skal greiast ut

Samtidig set regjeringa i gang eit arbeid for å ta spesifikt tak i straumkrisa som har prega vinteren.

Olje- og energiministeren beskriv dette som noko som «ikkje kan vente».

– Sjølv om regjeringa har understreka at vi vil stille opp om dei høge kraftprisane held fram, er det viktig at vi ser på korleis vi kan redusere sårbarheita for ekstraordinært høge kraftprisar. Vi skal òg evaluere straumstønadsordninga som vart innført i år, seier ho.

I arbeidet skal ein nytte seg av eksterne utgreiingar, opplyser ho. Dette vil gå parallelt med arbeidet til kommisjonen.

Arbeidet til energikommisjonen skal vere klart innan 15. desember.

Unntak for vassdrag

I mandatet fastslår regjeringa at energikommisjonen skal leggje verneplanen for vassdrag til grunn for arbeidet sitt.

Det betyr at utbygging i verna vassdrag er teken av bordet, fastslår Persen.

– Det er ein stor generasjonskontrakt, seier ho til NTB.

Men det finst eit unntak – nemleg utbygging i verna vassdrag som også gir flaumsikring.

– Når vi er nøydde til å gjere inngrep på grunn av flaumsikring – og det må vi kanskje gjere i større monn, nettopp på grunn av endringar i klimaet vårt som gjer at vi får våtare og villare vêr – så kan vi òg opne for kraftutbygging når inngrepa likevel skjer, seier Persen.

Dette inneber ikkje noka endring av praksis, understrekar ho.

– Vi slår fast det Stortinget har bestemt.

– Men det føreset at verneverdiane ikkje vesentleg ringast.

Energieffektivisering på bordet

Sentralt i arbeidet blir òg spørsmål knytt til energieffektivisering. Kommisjonen skal sjå på korleis landet kan vere sikra tilstrekkeleg straumforsyning.

Dette må få endå meir merksemd framover, meiner Naturvernforbundets leiar Truls Gulowsen.

– Det er mange politikarar og andre som opplever det som utruleg kjedeleg. Alle er for det, men ingen gjer noko med det, seier han.

– Derfor er eg utruleg glad for at energikommisjonen òg har straumsparing som ein likeverdig del av mandatet sitt, i tillegg til å vurdere ny kraftutbygging, seier han.

(©NPK)