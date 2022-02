Energikommisjon skal sjå på kraft-dilemma – har frist til jul

innenriks

Den lenge varsla energikommisjonen var på plass fredag. Under leiing av tidlegare konkurransedirektør Lars Sørgard skal kommisjonens til saman 15 medlemmer finne gode svar og analyse av utfordringar, interessemotsetningar og grunnleggjande dilemma innan kraftproduksjon.

Arbeidet skal vere klart innan 15. desember.

– Kan ikkje vente

Samtidig set regjeringa i gang eit arbeid for å ta spesifikt tak i straumkrisa som har prega vinteren.

– Arbeidet med oppfølging av årets kraftsituasjon kan ikkje vente, seier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

– Sjølv om regjeringa har understreka at vi vil stille opp dersom dei høge kraftprisane held fram, er det viktig at vi ser på korleis vi kan redusere sårbarheita for ekstraordinært høge kraftprisar. Vi skal òg evaluere straumstønadsordninga som vart innført i år, seier Persen.

I arbeidet skal ein nytte seg av eksterne ekspertutgreiingar, opplyser ho.

Ho grunngir det mellom anna med at energikommisjonen skal ha eit oppdatert kunnskapsgrunnlag.

Fem hovudtema

Ei hovudoppgåve for kommisjonen er å vurdere kva som er dei grunnleggjande dilemmaa i norsk energipolitikk fram mot 2030 og 2050. Vidare skal dei ifølgje mandatet sjå på korleis ulike politiske val kan påverke den langsiktige utviklinga i norsk kraftforsyning.

Arbeidet til energikommisjonen blir knytt til fem overordna tema:

* korleis Noreg blir påverka av energimarknader i rask endring

* perspektiv for utviklinga i kraftforbruket

* potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsam kraftproduksjon

* perspektiv for forsyningstryggleiken

* sentrale interessemotsetningar i energipolitikken

Verneplan for vassdrag

Sentralt i arbeidet blir òg spørsmål knytt til energieffektivisering. Dei skal sjå på korleis landet kan vere sikra tilstrekkeleg straumforsyning. Verneplan for vassdrag skal leggjast til grunn for arbeidet, heiter det i kunngjeringa frå Olje- og energidepartementet.

I tillegg til Sørgard sit mellom anna tidlegare leiar i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg i kommisjonen. Ho er i dag leiar for Norden-kontoret til ei internasjonal stifting for ny oljepolitikk.

Tidlegare Høgre-politikar og no administrerande direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund Bård Folke Fredriksen er òg med i kommisjonen. Det same er Anniken Hauglie, tidlegare Høgre-statsråd og leiar i Norsk olje og gass, som i dag er viseadministrerande direktør i NHO.

