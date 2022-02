E-tenesta: Russland vil unngå at Ukraina-konflikten spreier seg

innenriks

– Det er vår oppfatning at Russland ønskjer å isolere konflikten og unngå spreiing til andre område. Vi ser ingen teikn til auka spenning i våre område, seier etterretningssjef Nils Andreas Stensønes til NTB.

Han la fredag fram Etterretningstenestas opne trusselvurdering for 2022. Der er Noregs naboland Russland naturleg nok vigd stor plass.

– Noreg er ikkje trua

– Det er viktig å seie at vi ikkje er trua av væpna aksjonar mot Noreg. Det er ikkje nokon uvanleg aktivitet å spore i nord. Det som er påpeika, er at såkalla samansette truslar, særleg i det digitale domenet, er ting vi må vere førebudde på, seier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp).

Noreg kan òg bli påverka indirekte, gjennom auka migrasjon og at energiforsyninga til Europa kan bli påverka. Då vil norske straumprisar auke, påpeikar han.

Sjølv om tryggingssituasjonen er meir utfordrande enn på lenge, er regjeringa framleis oppteke av å ha dialog og samarbeid med Russland.

– Det å bidra til å normalisere forholdet til Russland er viktig, seier Enoksen.

– Kan skje fort

Ifølgje etterretningssjefen har Russland alt det militære no på plass for å kunne gjennomføre ein invasjon.

– Dei har over 150.000 soldatar der, dei har det mest avanserte materiellet, dei har logistikken på plass, sjukehusa på plass. No er det først og fremst opp til Vladimir Putin. Det er svært vanskeleg å predikere kva han vel, men det er det det står på. Og når den avgjerda blir teken, kan det skje veldig for, seier Stensønes.

Han viser til at Russland har sett fram fleire krav og seier det er opplagt at den russiske presidenten ønskjer å oppnå resultat.

– Oppnår dei tilstrekkeleg utan å gå inn, vil Russland unngå bruk av militærmakt. Men gjer dei ikkje det, er det vanskeleg å føreseie om dei vil gjere det eller ikkje, seier han.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) opnar for at Noreg kan sende fleire soldatar til Aust-Europa som følgje av at Russland har sett i gang ei stor militærøving i med Kviterussland.

– Det er eventuelt snakk om eit samarbeid med baltiske land i ein nordisk-baltisk kontekst, seier Støre til NTB.

(©NPK)