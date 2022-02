E-tenesta: Russland og Kina er dei fremste trusselaktørane mot Noreg

innenriks

– Trusselbiletet mot Noreg og norske interesser er stadig meir samansett, og Russland og Kina er dei fremste trusselaktørane, skriv Forsvarets etterretningsteneste i si trusselvurdering som vart lagt fram fredag.

Dei peikar på at forholdet mellom dei to stormaktene og Vesten er forverra den siste tida og meiner at handlingane til statane viser at dei nyttar alle moglege verkemiddel for å støtte opp under måla sine.

– Dette omfattar alt frå militært press og økonomiske verkemiddel til etterretningsoperasjonar, handelsavtalar, teknologiutvikling og påverknad – det vi omtaler som samansett verkemiddelbruk. Samansett verkemiddelbruk gjer det utfordrande å skilje ulovleg og uønskt aktivitet frå legitim verksemd. Effekten av andre verkemiddel blir forsterka av trusselen om militær makt, skriv E-tenesta.

Den aukande stormaktsrivaliseringa gjer òg at mindre statar, som Noreg, stadig blir kravd å ta stilling i internasjonale konfliktspørsmål, skriv E-tenesta.

